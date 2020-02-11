لأول مرة منذ 2012.. الجيش السوري يستعيد طريق "حلب - دمشق" بالكامل

المصدر: دمشق - وكالات

حققت قوات الجيش السوري هدفاً طال انتظاره بسيطرتها الثلاثاء وللمرة الأولى منذ عام 2012، على كامل طريق حلب - دمشق الدولي، بعد أسابيع من بدء هجوم عسكري واسع بدعم روسي في شمال غرب سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات السورية سيطرت على الطريق السريع "إم5" وهو الطريق الرئيس بين حلب والعاصمة دمشق ويمر عبر درعا في جنوب سورية.



واستعاد الجيش السوري الأسبوع الماضي السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على مفترق طرق استراتيجي حيث يتقاطع إم5 مع طريق سريع رئيس بين الغرب والشرق.



وجاء أحدث تقدم للقوات الحكومية السورية بعد مقتل 13 جندياً تركياً في منطقة إدلب بشمال غرب البلاد خلال أسبوع، ما أثار بعضاً من أخطر المواجهات بين أنقرة ودمشق.