مقتل 10 أشخاص في أعمال عنف بكازاخستان

المصدر: كازاخستان - وكالات

أعلنت السلطات في كازاخستان ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة من أعمال الشغب وقعت بمقاطعة جامبيل بجنوب البلاد إلى ما لا يقل عن 10 قتلى، بعدما لقي عدد من الأشخاص حتفهم متأثرين بإصابتهم. وقالت وزارة الصحة إن هناك نحو 40 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى، حيث يقبع عدد منهم في وحدة الرعاية الفائقة، فيما اتهم رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، مثيري أعمال الشغب والمسؤولين الحكوميين بأنهم وراء أعمال الشغب، وأصدر أوامره بإجراء تحقيق بشأن ما تسبب في اندلاع أعمال العنف التي قام على إثرها مئات الأشخاص بتدمير العشرات من المنازل والسيارات. وجرى إلقاء القبض على أكثر من 40 شخصاً في جامبيل بعد وقوع أعمال الشغب، ووفقاً لوزارة الداخلية، من المحتمل أن تكون شرارة أعمال الشغب نتيجة نزاع على استخدام طريق.