ترامب يعترف: عانيت «محنة فظيعة» في محاكمة العزل

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه عانى من «محنة فظيعة» خلال المحاكمة التي كانت تهدف الى عزله.

وفي اول تصريح له منذ أن برأه مجلس الشيوخ من تهمة استغلال المنصب، قال ترامب انه مر «بمحنة فظيعة من قبل بعض الاشخاص غير الشرفاء والفاسدين» مضيفا «لقد فعلوا كل ما بوسعهم لتدميرنا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا ضرراً كبيراً بأمتنا».

وهاجم الرئيس الأميريكي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور ميت رومني الجمهوري الوحيد في مجلس الشيوخ الذي صوت لإدانته في محاكمته، متهما إياهما بالتخفي وراء معتقداتهما بشكل منافق.

وقال خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطني وهو حدث سنوي يشارك فيه الحزبان «لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّي من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح».

وكانت بيلوسي، التي بدأت إجراءات مساءلة ترامب في سبتمبر قالت في ديسمبر إنها لا تكره ترامب وإنها تصلي من أجله.

ولدى وصوله إلى مكان الاجتماع السنوي الذي يجمع رجال دين وأعضاء في الكونغرس، رفع ترامب يديه ممسكا بصحيفتين تحملان على صدرهما إعلان براءته.

ولم يحيي ترامب بيلوسي التي كانت تجلس معه على المنصة، وعندما تحدثت سخر وطوى ذراعيه وبدا منصرفا عن حديثها.

وكان ذلك ثاني استعراض للخصومة بينهما خلال 48 ساعة. ولم يمد ترامب يده لمصافحة بيلوسي قبل إلقائه خطاب حالة الاتحاد ثم مزقت بيلوسي نسخة من الخطاب بعدما فرغ ترامب من إلقائه.

وعلقت بيلوسي لاحقا قائلة إنها مزقت النسخة لأن الخطاب كان مليئا بالأكاذيب.