بعد تكليفه رئاسة حكومة العراق..علاوي يوجه كلمة عبر "تويتر" للمتظاهرين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال محمد توفيق علاوي مباشرة بعد تكليفه برئاسة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في فيديو بثه على حسابه في "تويتر": "بعدما كلفني رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، قررت أول شيء أحكي معكم".

وأضاف "لولا تضحياتكم ما كان سيطرأ أي تغيير في البلد.. أنا مؤمن بكم ولهذا سأطلب منكم الاستمرار في المظاهرات".

وتابع "أريدكم أن تكونوا معي لنواصل التغيير.. أنا موظف عندكم وعلي أمانة كبيرة.. لا توقفوا التظاهرات إذا لم تحصلوا على ما تريدون".

وتعهد علاوي بحماية المتظاهرين، قائلا "لازم نحميكم بدل ما نقمعكم"، داعيا المتظاهرين إلى مواصلة التظاهر إلى أن "نحاسب القتلة ونعوض أسر الضحايا ونعالج الجرحى ونحدد موعد الانتخابات وقانون الاتنخابات ونرجع هيبة القوات الأمنية ونصلح الاقتصاد ونحارب الفساد".

وختم حديثه بالقول "إذا لم أحقق مطالبكم فأنا لا أستحق هذا المنصب".

يشار إلى أنه مضى أكثر من شهر والعراق دون رئيس حكومة فعلي، بعد استقالة عادل عبد المهدي أواخر نوفمبر الماضي.