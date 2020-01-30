الرئيس العراقي يمنح الكتل 3 أيام لتسمية رئيس وزراء

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً لعادل عبدالمهدي الذي استقال في ديسمبر الماضي على خلفية الاحتجاجات الشعبية، إذ لم تقدم الكتل السياسية مرشحها في غضون ثلاثة أيام. وقال صالح في رسالة موجهة إلى الكتل البرلمانية: «إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل، أرى لزاماً عليّ ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابياً وشعبياً». وينص الدستور العراقي في الحالة الطبيعية على أن تسمي الكتلة البرلمانية الأكبر مرشحاً لرئاسة الوزراء في غضون 15 يوماً من الانتخابات التشريعية، ثم يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بتشكيل حكومته في غضون شهر واحد، لكنه لا يتطرق في بنوده إلى إمكانية استقالة رئيس الوزراء.