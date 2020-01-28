ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 81 شخصاً والمصابون 2761

المصدر: عواصم - وكالات

ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 81 شخصاً، فيما تأكد إصابة 2761 حالة بينها 461 إصابة في حالة حرجة، فيما أعلن الأردن الاشتباه في إصابة عامل صيني عائد من مدينة ووهان، بالفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في بيان، أمس، إن 51 شخصاً تعافوا من الإصابة، ولايزال هناك نحو 6000 شخص يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأعلن مصدر طبي أردني، أمس، أن السلطات الأردنية حولت عاملاً صينياً جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بالفيروس.

وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات، إن «العامل يعمل لدى شركة صينية في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك، وعاد قبل أيام من مدينة ووهان الصينية، وهو يعاني بعض الأعراض المشتركة بين الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، وهو قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً ويتم التعامل مع حالته طبقاً للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا».

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحق، إن هناك أيضاً ثلاثة أردنيين وصلوا إلى الأردن قادمين من ووهان، وتم تحويلهم مباشرة إلى الحجر الصحي احترازياً، لحين ثبوت خلوهم من الأمراض.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يخوض فيه مئات العمال في ووهان سباقاً ضد الزمن لإنهاء بناء مستشفى بسعة 1000 سرير خلال فترة 10 أيام ضمن سعي السلطات لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وتواجه المستشفيات صعوبات في المدينة، التي تمثل مركز انتشار الفيروس، نظراً لأعداد المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي الحاد أو الخائفين من التقاط العدوى، لذا بدأت السلطات بناء مستشفيين إضافيين، يجب الانتهاء من أحدهما خلال 10 أيام، ومن المنتظر بناء مستشفى ثانٍ، بسعة 1300 سرير، خلال أسبوعين.