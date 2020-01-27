انتشال العشرات من تحت الأنقاض جراء زلزال تركيا

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلنت سلطات إدارة التعامل مع الكوارث في تركيا، أمس، أن فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الأشخاص من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال القوي الذي ضرب شرق البلاد، في حين ارتفع عدد الضحايا إلى 36 قتيلاً. واستخدم المنقذون، الذين كانوا يعملون في درجات حرارة أقل من الصفر، أيديهم وحفارات ميكانيكية لمواصلة البحث عن ناجين في ثلاثة مواقع في إقليم ألازيغ، حيث وقع الزلزال بقوة 6.8 درجات مساء الجمعة الماضي.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال، الذي تلاه وقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية، قتل 32 شخصاً في ألازيغ وأربعة في إقليم ملاطية المجاور، وأصيب أكثر من 1600 شخص بسبب الزلزال في محافظات ألازيغ، وملاطية، وديار بكر، وأديامان، وباطمان، وقهرمان مرعش، وشانلي أورفة.

وبثت محطات التلفزيون لقطات أظهرت امرأة في الـ35 من عمرها ورضيعتها أثناء إنقاذهما من تحت الأنقاض في حي مصطفى باشا في ألازيغ، على بعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وصول المنقذين إليهما جاء بعد سماع صراخهما الذي استغرق ساعات عدة في درجات حرارة تصل إلى أربع تحت الصفر، وقالت إدارة الكوارث والطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ لاتزال جارية في ثلاثة مواقع مختلفة في ألازيغ. وحذّرت الإدارة السكان من العودة إلى المباني المتضررة لأنها قد تنهار، وقالت إن المسؤولين حددوا أن هناك نحو 645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة بالإضافة إلى انهيار 76 بناية.

- 1600 مصاب وانهيار 76 مبنى و645 منشأة لحقت بها أضرار جسيمة جراء الزلزال.