تلويح فلسطيني بحل السلطة رداً على «صفقة القرن»

المصدر: رام الله - وكالات

لوّح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، أمس، بحل السلطة الفلسطينية كرد على الخطة الأميركية المرتقبة للسلام مع إسرائيل، المعروفة باسم «صفقة القرن».

وصرح أبوردينة، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعات داخلية على المستويات كافة لبحث الموقف عند طرح صفقة القرن الأميركية.

وقال إنه سيتم بحث الخيارات كافة، بما فيها مصير ومستقبل السلطة الفلسطينية، على أن يكون أي قرار متخذ مدعوماً عربياً ودولياً لرفض أي استهداف للحقوق الفلسطينية.

وحذّر أبوردينة أي جهة مع التعاطي مع الخطة الأميركية «لما تحمله من إلغاء لملفات القدس واللاجئين والحقوق الثابتة للفلسطينيين، والانتباه للتداعيات الخطرة التي ستحل على المنطقة بأسرها».

من جهته، صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، بأنه لن يتم الاعتراف فلسطينياً بأي مشروع يستبعد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحل ملفات اللاجئين والمستوطنات والحدود.

واعتبر مجدلاني، في بيان، أن الإعلان المرتقب عن «صفقة القرن» له وظيفة سياسية في هذا التوقيت، وهو خدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقررة في مارس المقبل.

وأضاف أن «الجديد في الموضوع هو محاولة لترسيم هذا المشروع التصفوي بصيغة تظهر أن الوضع النهائي سيتم ترسيمه بمعزل عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني».

وطلب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي والدول العربية بـ«التمسك بقرارات الشرعية والقانون الدوليين، لأن الهدف من هذا المشروع التصفوي هو خلق مرجعية بديلة عنهم».

على صلة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لمواجهة التوترات التي من المتوقع أن يثيرها إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخطته للسلام في الشرق الأوسط، غداً.

ووفقاً لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن القيادة المركزية نشرت ست كتائب في الضفة الغربية «لمنع حدوث هجمات».

وكان الرئيس الأميركي، وجه قبل أيام دعوة إلى نتنياهو، وزعيم المعارضة بيني غانتس لزيارة واشنطن من أجل اطلاعهما على صفقة القرن.

وقال ترامب الخميس إنه سيعلن عن خطته التي طال انتظارها قبل لقاء نتنياهو في واشنطن. وأضاف «إنها خطة ممتازة، وستنجح».

من جهته، وصف نتنياهو الإعلان المرتقب من جانب الرئيس الأميركي لخطته للسلام في الشرق الأوسط، «صفقة القرن»، بأنه «فرصة تاريخية لا ينبغي أن نفوتها».

وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أمس: «نحن في أوج أحداث دبلوماسية دراماتيكية جداً، ولكن ذروتها لاتزال أمامنا. سأغادر إلى واشنطن، وسألتقي (اليوم) الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيطرح صفقة القرن. أعتقد أن فرصة مثل هذه تحدث مرة واحدة فقط على مر التاريخ، ولا يجوز لنا أن نفوتها».

وقال نتنياهو «لدينا اليوم في البيت الأبيض صديق لإسرائيل أكبر من أي وقت مضى، ولذلك لدينا اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضى».

وأضاف: «أتحدث مع ترامب ومع فريقه منذ ثلاث سنوات حول احتياجاتنا الأمنية، كانت هناك عشرات المحادثات التي استمرت لمئات الساعات، ووجدت في جميع هذه المحادثات آذاناً صاغية في البيت الأبيض لاحتياجات إسرائيل الحيوية».

وعلى خطاه سار غانتس، الذي قال في مؤتمر صحافي «أود أن أشكر الرئيس ترامب على تفانيه وتصميمه على الدفاع عن المصالح الأمنية التي تتقاسمها إسرائيل والولايات المتحدة».

ويأتي لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي وغانتس بسيّد البيت الأبيض قبل نحو خمسة أسابيع من الانتخابات العامة في إسرائيل التي تجري للمرة الثالثة خلال أقل من عام.

وفي عمان، أكد رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، أن «أي تجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سيبقي المنطقة على صفيح من الدم والنار».

ودعا الطراونة، في بيان تلاه في مستهل أعمال جلسة المجلس أمس، بحضور هيئة الوزارة، إلى «التمسك بصف واحد، لإغلاق أبواب الفتنة على من يحاول ترويجها»، موضحاً في البيان، الذي تبناه المجلس، أن «المنطقة لن تهدأ، مادام المحتل مزروعاً في خاصرتها، يبث الكراهية والتطرف، ويشرعن القتل والتدمير والتهجير».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الطراونة القول إن «المحتل يكرس إرهاب الدولة، وينسف كل جهد لإحلال السلام».

وشدد على أنه «أمام هذا التعنت، مصحوباً بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وفلسطين، فإن تماسك جبهتنا، وسدنا لكل أبواب الفتنة الداعية للاستكانة والصمت وقبول الواقع، هو سبيلنا لمواجهة الصفقات المشبوهة».

وجدد الطراونة التأكيد على تمسك الأردن «بحل الدولتين كمدخل يضمن استقرار المنطقة، عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم خيار قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة على أرضها وعاصمتها القدس الشريف».

«حماس» تحمِّل إسرائيل مسؤولية التصعيد في غزة

حمّلت حركة حماس، أمس، إسرائيل المسؤولية عن التصعيد في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من شنها غارتين جويتين على القطاع.

وصرّح المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، في بيان مقتضب: «نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التبعات والنتائج المترتبة على استمرار التصعيد على قطاع غزة». وشنت طائرات حربية إسرائيلية، ليلة السبت - الأحد، غارتين استهدفتا موقعي تدريب يتبعان كتائب القسام، الجناح العسكري لـ«حماس»، في خانيونس جنوب قطاع غزة. ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارتين، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف موقعاً لإنتاج وسائل قتالية ومجمعاً عسكرياً لـ«حماس»، رداً على إطلاق بالونات متفجرة من غزة باتجاه إسرائيل. غزة - د.ب.أ

- - مجلس النواب الأردني: التجاوز على حقوق الفلسطينيين يبقي المنطقة على صفيح الدم والنار.