مقتل 22 شخصاً في زلزال قوي شرق تركيا

المصدر: أنقرة - وكالات

أسفر زلزال قوي عن مقتل 22 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 1000 بجروح في شرق تركيا، فيما واصلت فرق الإنقاذ، البحث عن ناجين تحت أنقاض الأبنية المنهارة.

ووقع الزلزال، الذي كان بقوة 6.8 درجات، في ساعة متأخرة مساء أول من أمس، في إقليم ألازيغ، الذي يبعد نحو 550 كيلومتراً شرقي العاصمة أنقرة، وأعقبته أكثر من 390 هزة ارتدادية، بينها 12 هزة تجاوزت قوتها أربع درجات.

وتمكنت السلطات من إنقاذ امرأة حامل كانت بين الأحياء، بعد 12 ساعة من وقوع الزلزال، كما استطاعت السلطات إنقاذ امرأة أخرى في ألازيغ بعد 15 ساعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن 18 شخصاً لقوا حتفهم في ألازيغ، وقُتل أربعة آخرون في إقليم ملاطية المجاور، وأضافت أن 1031 شخصاً أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات بالمنطقة، وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، من ألازيغ، إن عمال الإنقاذ انتشلوا 39 شخصاً من تحت الأنقاض.

وعمل أفراد فرق الإنقاذ طوال الليل لرفع الطوب من بين الأنقاض في المدينة التي هبطت فيها درجات الحرارة، خلال الليل، إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وبثّ التلفزيون الرسمي التركي مشاهد للناس وهم يهرعون بذعر إلى الخارج، بينما اشتعلت النيران على سطح أحد المباني.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في سورية وإيران أن سكاناً شعروا بالزلزال في البلدين، وأوردت وسائل إعلام محلية لبنانية أن سكان مدينتي بيروت وطرابلس شعروا أيضاً بالزلزال.

ولتركيا تاريخ من الزلازل القوية، ففي أغسطس 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم، عندما وقع زلزال بقوة 7.6 درجات في مدينة إزميت، غرب البلاد، على بعد 90 كيلومتراً من إسطنبول، وشرد ذلك الزلزال نحو 500 ألف شخص.