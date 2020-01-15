السعودية تدين انتهاك إيران السيادة العراقية

المصدر: عواصم - وكالات

جدد مجلس الوزراء السعودي، أمس، إدانة المملكة لانتهاك إيران للسيادة العراقية باستهداف قاعدتين عسكريتين لقوات التحالف.

وقال المجلس خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض، إن المملكة تدين وتشجب الاعتداءات الإيرانية وانتهاكها للسيادة العراقية، وذلك باستهداف قاعدتين عسكريتين عراقيتين توجد فيهما قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد المجلس وقوف السعودية إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه العربي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة العمل لإلزام طهران باحترام سيادة الدول في الشرق الأوسط.

وفي بغداد أكدت لجنة التعديلات الدستورية، أمس، أن «هناك توافقاً على بعض المقترحات المراد تعديلها، منها مقترحا تقليل أعضاء مجلس النواب، وكيفية تشكيل الحكومة».

وقال نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية العراقية يوسف محمد، إن اللجنة توصلت إلى اتفاق على بعض مقترحات تعديل الدستور، منها تقليل أعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل الحكومة.

تأكيد وقوف السعودية إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه.