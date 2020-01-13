رئيس وزراء إثيوبيا يتوقع إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو أو يونيو

المصدر: كيب تاون - رويترز

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، إن بلاده ستجري انتخابات برلمانية في مايو أو يونيو، رغم المخاوف الأمنية واللوجستية.

وهذه أول انتخابات تجرى في إثيوبيا منذ تولي أبي -الحائز جائزة نوبل للسلام- رئاسة الوزراء في أبريل 2018 ثم بدأ إصلاحات سياسية واقتصادية.

ورداً على سؤال بهذا الشأن قال أبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا «في الموعد المحدد، لست متأكداً مما إذا كان في مايو أو يونيو لأن لجنة الانتخابات هي من ستعلن الموعد. لكني أعتقد أننا سنجري انتخابات هذا العام».

وأضاف «ربما نواجه تحديات كثيرة ليس فقط ما يتعلق بالمواد اللوجستية، لكن أيضاً بالسلام والأمن.. من الأفضل للإثيوبيين والأحزاب الإثيوبية أن تُجرى الانتخابات في موعدها بأسلوب سلمي وديمقراطي».