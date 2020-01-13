مجلس النواب الأردني يناقش اقتراحاً لمنع استيراد الغاز من إسرائيل

المصدر: عمان - أ.ف.ب

يناقش مجلس النواب الأردني الأحد المقبل مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من إسرائيل، بموجب اتفاق بقيمة 10 مليارات دولار مدته 15 عاماً ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة أمس، اللجنة القانونية إلى «تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح، بمنع استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل»، مشيراً إلى مذكرة وقعها 58 نائباً من أصل 130 في المجلس.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، أن «اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب الرأي بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات».

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، قبل أسبوع، إن «الحكومة بصدد مراجعة كل اتفاقيات الطاقة»، مشيراً إلى «أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات».

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الأردنية، أن التعاقد مع شركة «نوبل اينرجي» كان «الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري»، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت نحوالى 5.5 مليارات دينار (نحو ثمانية مليارات دولار).

- 58 نائباً من أصل 130 في مجلس النواب الأردني وقعوا على المذكرة.