الحشد الشعبي العراقي: ليست لدينا عمليات ضد السفارة الأميركية

المصدر: بغداد ■د.ب.أ

صرّح القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي، جواد الطليباوي، أمس، بأن الحديث عن استهداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء بقصف صاروخي، هو كلام عارٍ من الصحة وغير دقيق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الطليباوي قوله إن «الحشد الشعبي ليس لديه أي عمليات عسكرية ضد السفارة الأميركية، أو غيرها من الوجود العسكري الأجنبي، وإن الحشد لا يخالف أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ويسير وفق تلك الأوامر، وإن مهمته هي مساندة القوات الأمنية».

وأوضح أن «بث الشائعات والترويج لها يراد منهما جر هذه المؤسسة الوطنية لمخالفة أوامر رئيس الوزراء، وهذا ما لا يرتضيه الحشد الشعبي أو قادته».

وقال الطليباوي إن «قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ قد يكون تصرفاً انفعالياً وفردياً، أو إنه محاولة من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق، وعلى الأطراف التي تقف وراء قصف المنطقة الخضراء الكف عن هذه الأعمال التي تسيء لفصائل الحشد».