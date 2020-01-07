السودان.. حظر صحيفتي «السوداني» و «الرأي العام» ومنع قناتي «الشروق» و «طيبة» من البث

المصدر: الخرطوم: متابعات الإمارات اليوم

حظرت الحكومة السودانية الثلاثاء صحيفتين عن الصدور ومنعت محطتين تلفزيونيتين من البث باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلا حكوميا إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطيح به في أبريل من العام الماضي.

كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين ومصادرة مقار وممتلكات «المؤتمر الوطني» حزب البشير وحل جمعية القرآن الكريم و مصادرة أصولها، فضلاً عن مراجعة جامعة إفريقيا العالمية.

وأعلنت القرار لجنة «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.

وقال عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان في مؤتمر صحافي «تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة كذلك التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني».

وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي للصحافيين،أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطتين من البث مضيفا «سيعكف المرجع العام على مراجعة أصولها».

وأضاف الفكي «هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتاثروا»، مؤكدا وأكد أن الخطوة ليس مقصود بها تصفية الحسابات وأضاف: «بل هي تفكيك لدولة الحزب الواحد لصالح دولة عموم السودانين».

وقال الفكي.. يُقصد بالتمكين «أي طريق أو عمل أو اتفاق أو أسلوب للحصول على الوظيفة العامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الثلاثين من يونيو سوى تحت مظلة خدمة الصالح العام أو تعيين لمنسوبي الحزب أو النظام

من جانب آخر، أعلنت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير.

وقال طه عثمان«تمت مصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الوطني».

وقال الفكي «بالفعل تم التحفظ على مقرات النقابات والاتحادات، والاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو اتحاد الصحافيين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم».

وأضاف«كما تم التحفظ على حسابات النقابات والاتحادات لدى البنوك وستتم مراجعتها وكل من يثبت استلامه أموالا بغير حق سيحاسب».