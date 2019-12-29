بالصور.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي حوثي استهدف عرضا عسكريا بالضالع

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قتل 9 أشخاص وأصيب 30 آخرون على الأقل، من بينهم أطفال، الأحد، في هجوم إرهابي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية، استهدف عرضا عسكريا في محافظة الضالع اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني أن ميليشيات الحوثي شنت هجوما صاروخيا، استهدف تجمعا لمجندين في ملعب «الصمود» وسط مدينة الضالع. وذكرت مصادر، أن القتلى والجرحى شملوا أطفالا كانوا يلعبون بالقرب من ميدان الصمود، لافتة إلى أن حصيلة القتلى والجرحى الأولية مرشحة للزيادة.

وقال المصدر العسكري حسب «سكاي نيوز عربية»، إن الهجوم تم بصاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من منطقة العرفاف بمديرية دمت، على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة الضالع.

وأوضح المصدر أن الهجوم وقع بعد دقائق من اختتام حفل التخرج العسكري للدفعة الجديدة من حماية المنشآت، عقب خروج العديد من القيادات العسكرية من المنصة.

وأكدت مصادر أمنية أن الهجوم الإرهابي يستهدف بالدرجة الأولى تنفيذ اتفاق الرياض، خصوصا بعد تشكيل لجان مشتركة من الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لتنفيذ الملفات الأمنية والعسكرية.

وقال مصدر لـ«العين الإخبارية» إن القوات التي تعرضت للهجوم الإرهابي كان سيتم توزيعها على المدن الجنوبية المحررة من أجل استلام المرافق والدوائر الحكومية، بإشراف من قوات التحالف العربي.