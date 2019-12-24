الحجرف يتعهد بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك

المصدر: الرياض - وام

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، أمس، الأمين العام المعين لمجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح الحجرف، الذي تعهد بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ورحب الزياني بالحجرف، وهنأه بمباركة قادة دول مجلس التعاون، بتعيينه في منصب الأمين العام لمجلس التعاون، فيما أشاد بالجهود المخلصة، التي يبذلها منسوبو الأمانة العامة لتعزيز مسيرة مجلس التعاون، منوهاً بما لمسه منهم من كفاءة وقدرات وتعاون بنّاء أسهم في تطوير الأداء، وتحقيق العديد من الإنجازات التكاملية، وصولاً إلى الأهداف السامية لهذه المنظومة المباركة.

من جانبه، أعرب الحجرف عن شكره وتقديره للزياني على حفاوة الاستقبال والترحاب، وأكد أنه سيعمل، بالتعاون مع قيادات ومنسوبي الأمانة العامة كافة، على مواصلة الجهود المخلصة والدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن تكاتف الجهود وتوحيدها من شأنهما أن يلبيا طموحات قادة دول المجلس، وتحقيق رؤيتهم المستقبلية لمسيرة التعاون الخليجي.

ونظمت الأمانة العامة، بهذه المناسبة، لقاء بين الأمين العام المعين والقيادة التنفيذية من أمناء مساعدين ورؤساء قطاعات ومديرين عامين، تم خلاله تبادل الأحاديث الودية حول المهام والواجبات التي تتولى القيام بها خدمة للعمل الخليجي المشترك.