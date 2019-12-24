المستوطنون يقتحمون «الأقصى».. واعتقال 4 فلسطينيات

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اقتحم أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، أمس، باحات المسجد الأقصى، وسط حراسة عناصر من شرطة الاحتلال، بمناسبة ما يُسمى «عيد الأنوار اليهودي»، قبل أن يتم اعتقال أربع فلسطينيات.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: إن «232 متطرفاً إسرائيلياً اقتحموا المسجد الأقصى، في حراسة مشددة من شرطة الاحتلال».

وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة، الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية، منذ احتلالها له عام 1967.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاه)، الذي بدأ أمس، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وكانت الجماعات الإسرائيلية بدأت اقتحامها المسجد، صباح أمس، وسط حالة من التوتر.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أربع فلسطينيات، في منطقة مصلى باب الرحمة بالناحية الشرقية للمسجد.

من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برام الله: «ندعو الدول التي لديها أي حضور في المستوطنات للبدء بسحب هذا الحضور، سواء أكان اقتصادياً أم مالياً أم بشرياً، لأن عدم إجراء ذلك سيعرضها للمساءلة أمام القانون الدولي».