إصابة 30 فلسطينياً في مواجهات مسيرات العودة

المصدر: القاهرة، واشنطن - وكالات

أصيب 30 فلسطينياً أول من أمس، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية للقطاع ضمن مسيرات العودة الأسبوعية التي لوحظ تراجع زخمها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن 2000 شخص شاركوا في التظاهرات بعد أن كان العدد يصل إلى أكثر من 10 آلاف قبل أشهر، وأضعافه في المناسبات الكبيرة.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في ختام احتجاجات الجمعة على «استمرار المسيرات بطابعها الشعبي»، لكنها قالت إنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات لعام 2020.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في غزة، طلال أبوظريفة إن «تقييماً شاملاً» يتم بشأن المسيرات من بين ذلك الانعقاد الشهري وفي المناسبات الوطنية.

وتتواصل مسيرات العودة منذ 30 مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.