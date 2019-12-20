الإمارات تدين الحادث الإرهابي في الكونغو

المصدر: أبوظبي - وام

دانت دولة الإمارات بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في قرية نتومبي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أمس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، جراء هذه الجريمة النكراء.

وكان 10 مدنيين قد قتلوا في منطقة بيني، وذلك غداة مقتل 22 مدنياً في نتومبي.