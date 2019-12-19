تراجع عجز موازنة «أونروا» إلى 90 مليون دولار

المصدر: غزة – د.ب.أ

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس، تراجع العجز المالي في موازنتها لعام 2019، إلى 90 مليون دولار.

وصرح الناطق الرسمي باسم «أونروا» سامي مشعشع، في بيان أمس، بأن الوكالة أعلنت، سابقاً، أنها بحاجة لتأمين 167 مليون دولار لإدارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام، علماً بأن المبلغ المنشود يمكن الوكالة من الاستمرار بتقديم «الحد الأدنى» من الخدمات للاجئين.

وذكر مشعشع أنه «بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، استلمت أونروا مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريك وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت جمدت ما تبقى من تبرعاتها لهذا العام، على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي».

وأعلن الناطق باسم «أونروا» انخفاض العجز المالي لعام 2019، من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن دولاً عدة أكدت للوكالة أنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.