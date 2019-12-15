الإمارات تتعهد بـ 5 ملايين دولار لصندوق الطوارئ الأممي

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت دولة الإمارات عن إسهامها بمبلغ خمسة ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF)، لعام 2020، وذلك خلال المؤتمر السنوي رفيع المستوى الخاص بالصندوق للإعلان عن التعهدات. جاء ذلك في بيان دولة الإمارات بالمؤتمر، الذي ألقاه نائب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، سعود الشامسي، الذي عبر من خلاله عن التزام الإمارات تجاه الصندوق الذي يتميز بسرعته ومرونته، وأبعاده الإنسانية للاستجابة لعمليات الإغاثة والطوارئ، مرحباً بمبادرات الصندوق الحكيمة في منح التمويل الاستباقي لعمليات الإنقاذ قبل حدوث الكوارث المتوقعة. وقال سعود الشامسي في البيان: «رفعت دولة الإمارات من سقف إسهاماتها في السنوات الأخيرة، لأن الصندوق يتمتع بتاريخ فريد في خدمة مبادئ الإنسانية، والحياد والنزاهة والاستقلالية»، مشيراً إلى أن «الصندوق يسمح لنا، كدولة مانحة، بأن نصل إلى أكبر عدد ممكن من البلدان، وبطريقة سريعة وفعالة وخاضعة للمساءلة، ولولا الصندوق لما استطعنا ذلك»، وأكد الشامسي، في البيان، على أهمية مراعاة صندوق الإغاثة لكل الفئات العمرية، وتجنبه تهميش المرأة أو ذوي الإعاقة في عمليات الإغاثة، داعياً إلى تطوير أدوات المساءلة والتدقيق، التي تمكن المانحين، مثل دولة الإمارات، من التأكد أن المساعدات الإغاثية تصل وبأفضل صورة لمحتاجيها.