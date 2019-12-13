الملكة اليزابيث تفوض جونسون بتشكيل حكومة جديدة في بريطانيا

المصدر: لندن - وكالات

التقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الملكة اليزابيث في قصر باكنغهام، في أعقاب فوزه في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس، حيث تم تسليمه التفويض لتشكيل حكومة.

وراقبته حشود من السياح لدى وصوله القصر، قبل أن يغادر مرة أخرى بعد ذلك بأكثر من 30 دقيقة.

وكان جونسون قد وعد اليوم بعد فوز حزب المحافظين بالأغلبية الحاسمة في الانتخابات التشريعية، بتنفيذ «بريكست» «في موعده» في 31 يناير وأضاف متوجهاً إلى أنصاره في خطاب النصر: سنغادر الاتحاد الأوروبي كدولة موحدة.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان البريطاني، فمع إعلان نتائج 642 من أصل 650 مقعدًا، وصل المحافظون إلى 358، بينما حصل حزب العمال على 203 مقاعد.