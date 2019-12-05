بيلوسي تطلق «معركة العزل».. وترامب يغرد..سانتصر

المصدر: واشنطن - وكالات

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافس سياسي.

وقالت بيلوسي في بيان نقله التلفزيون «الحقائق لا شك فيها. الرئيس استغل سلطته لمنفعته السياسية الشخصية على حساب أمننا الوطني من خلال حجب المساعدة العسكرية وعقد اجتماع مهم في المكتب البيضاوي في مقابل إعلان فتح تحقيق في أنشطة منافسه السياسي».

وأضافت «للأسف ولكن بثقة وتواضع... أطلب اليوم من رئيس (اللجنة) المضي قدما في إعداد بنود المساءلة» في إشارة لرئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب غيرولد نادلر.

وأدلت بيلوسي بتلك التصريحات بعد يوم من عقد اللجنة القضائية جلسة قال فيها خبراء قانون دستوري استدعاهم نواب ديمقراطيون إن ترامب شارك في أفعال تشكل جرائم تستدعي المساءلة بموجب الدستور.

وقال خبير رابع استدعاه نواب جمهوريون إن تحقيق المساءلة الذي يقوده ديمقراطيون أجري على عجل وحافل بالأخطاء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس حث ترامب أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية.

وكتب ترامب على تويتر «إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل».

وأكد الرئيس الأميركي انه «سينتصر» في معركة عزله بعد أن أمرت رئيسة مجلس النواب بصياغة الاتهامات ضده.

وكتب ترامب على تويتر «الجيد هو أن الجمهوريين موحدون ألان أكثر من أي وقت مضى. سننتصر».