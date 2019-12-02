بريطانيا تعتزم تشديد عقوبة الجرائم الإرهابية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، عزمه على جعل عقوبة الجرائم الإرهابية السجن لمدة لا تقلّ عن 14 عاماً، بعد اعتداء جديد بالسكين، أسفر عن قتيلين، قبل يومين، في لندن، ونفّذه رجل محكوم عليه في السابق بتهمة الإرهاب، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الاعتداء الذي نفّذه البريطاني عثمان خان، البالغ من العمر 28 عاماً، وقد حُكم عليه عام 2012 بارتكاب جرائم إرهابية، وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط بعد ستّ سنوات.

وقال جونسون في خضمّ حملة انتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 12 ديسمبر الجاري: «هذا النظام يجب أن ينتهي - أكرر، هذا الأمر يجب أن يتوقف، في ما يخصّ كل الجرائم الإرهابية والمتطرفة، يجب تنفيذ العقوبة التي يفرضها القاضي فعلياً، على هؤلاء المجرمين أن ينفذوا كل يوم من عقوبتهم من دون استثناء».

أضاف: «إذا كان المتهم مداناً بارتكاب جرم إرهابي خطر، يجب أن تكون هناك عقوبة إجبارية لا تقلّ عن 14 عاماً، وبعضهم يجب ألا يخرجوا من السجن إطلاقاً».

وحُكم على عثمان خان بالسجن لمدة غير محددة عام 2012، مع ثماني سنوات كحدّ أدنى، وأصبحت عقوبته السجن 16 عاماً في الاستئناف عام 2013، لانتمائه إلى مجموعة أرادت تفجير أهداف بينها بورصة لندن، وإقامة مخيم تدريب إرهابي في باكستان.