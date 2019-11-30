السودان.. حل «حزب البشير» وإلغاء قانون «الآداب العامة»

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدر المجلس السيادي في السودان، صباح أمس، بعد أول اجتماع مشترك له، قوانين بحل حزب المؤتمر الوطني - حزب الرئيس السابق عمر البشير - وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة.

وأوردت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة، أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري، وفي الساعات الأولى من صباح أمس قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019، وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإزالة التمكين لعام 2019.

وكان قانون النظام العام، الذي تم سنّه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء، في ما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وقال وزير العدل نصر الدين عبدالباري إن القانون الأول يلغي جميع قوانين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقاً لأحكام الوثيقة الدستورية، التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية، وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وإزالة التمكين.

وأضاف نصر الدين عبدالباري أن هذا القانون يلغي بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني، وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب، بجانب الواجهات التابعة له، ومن ثم تؤول إلى مصلحة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن الاجتماع الذي استمر 14 ساعة، يعد أول جلسة تشريعية لمجلسي السيادة والوزراء، وقد كانت أول فقرة في تلك الجلسة هي إجازة برنامج الحكومة الانتقالية.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بصدور قوانين حل حزب المؤتمر الوطني، وإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة في البلاد.

وكتب حمدوك في تغريدة على موقع «تويتر» إن «قانون تفكيك النظام البائد، وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب، بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة، قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق».

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن حمدوك قوله إن «إلغاء قوانين النظام العام من قبل السلطة الانتقالية، ذكرني بصورة الشابة التي اعتلت ظهر زملائها في يوم مركب مهيب من أيام الثورة المجيدة». وأضاف: «تلك اللحظة كانت ختم نصر ودليل عافية، فالشعب الذي يساعد بناته وأبناءه من أجل العبور فوق خطوط النار، لن ينهزم».

من جانبه، دان حزب الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، (المؤتمر الوطني)، القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله، وتفكيك النظام الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً.