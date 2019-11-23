ترامب: وقف النار شرط مسبق لاستئناف محادثات السلام الأفغانية

المصدر: كابول - د.ب.أ

قال المتحدث باسم القصر الرئاسي الأفغاني، صديق صديقي، في سلسلة من التغريدات أمس، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أصرّ في محادثة هاتفية مع نظيره الأفغاني، أشرف غني، على أن وقفاً لإطلاق النار شرط مسبق لبدء محادثات السلام.

وطبقاً للتغريدات، قال ترامب لغني إنه من أجل نجاح أي عملية، فإن انضمام أفغانستان إلى المحادثات «أمر ضروري».

وفي رده على المكالمة الهاتفية، قال متحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إنه فور انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، ستجري «طالبان» محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية، لكن ليس مع الحكومة الأفغانية كـ«حكومة شرعية».

ويبدو أن احتمالات تحقيق سلام في أفغانستان بعيدة، على الرغم من إطلاق سراح ثلاثة أعضاء بارزين من حركة طالبان أخيراً، مقابل اثنين من أساتذة الجامعة الأميركية في كابول، وهي خطوة ذكرت «طالبان» أنها ستساعد على تحقيق سلام.

فقد أفرجت حركة طالبان في أفغانستان عن المواطن الأميركي كيفن كينج، والأسترالي تيموثي ويكس، الثلاثاء الماضي، بعد ثلاثة أعوام من اختطافهما، وذلك ضمن اتفاق لتبادل المحتجزين.

وكانت حركة طالبان قد اختطفت كينج وويكس في أغسطس 2016، أثناء عودتهما من الجامعة الأميركية بأفغانستان، حيث يقومان بالتدريس.