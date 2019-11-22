علاء مبارك يكذب شائعة وفاة والدته

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كذب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، الشائعات المتداولة عن وفاة والدته سوزان مبارك، حيث كتب في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلاً: "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير بإذن الله".

وكانت زوجة الرئيس المصري السابق تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها العناية المركزة، وسط حالة تكتم شديد من أسرتها حول وضعها الصحي وسبب دخولها للعناية المركزة.

وجاءت الوعكة الصحية الأخيرة لسوزان مبارك، بعد أن أجرت جراحة في الظهر في شهر أغسطس الماضي، وقال حينها حسن الغندور، وهو أحد مؤسسي رابطة "أبناء مبارك"، إنّها "عملية ديسك بسيطة".

ونفت صفاء الحناوي من "أبناء مبارك"، في تصريح لصحيفة لـ"الوطن" المصرية، الشائعات المتداولة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، مشيرة إلى أن حالتها الصحية مستقرة الآن، وأنّ آخر ما قاله الأطباء، إنّ حالتها مستقرة، وأنها مازالت متواجدة بالمستشفى.