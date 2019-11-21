سوزان مبارك في العناية المركزة وسط تكتم حول حالتها الصحية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، أن والدته، سوزان مبارك، بالعناية المركزة.

وكتب علاء، مساء أمس، رداً على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على «تويتر» حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: «والله لسه في العناية، ولكن خير إن شاء الله، وشكرا لسؤالك».

وجاء رد علاء عقب إجراء عملية جراحية لوالدته مطلع الشهر الجاري، وتحديداً في ٤ نوفمبر، دون أن يفصح عن طبيعة حالتها الصحية أو تفاصيلها.

وانتشرت تغريدة علاء مبارك على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وسط تكتم تام من أسرتها حول ظروف وتفاصيل حالتها الصحية.

وذكرت مصادر مقربة من الأسرة أن سوزان أجرت جراحة دقيقة، في مستشفى المعادي العسكريK بعد شعورها بآلام كبيرة داهمتها خلال الفترة الماضية في منطقة الظهر والفقرات.

وفي أغسطس الماضي، قال حسن الغندور، أحد مؤسسي رابطة «أبناء مبارك» إنّ سوزان ثابت حرم الرئيس السابق حسني مبارك، أجرت عملية جراحية في الظهر، وأكد تحسن حالتها الصحية بعد إجراء الجراحة.

ونشر الغندور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، صورة لسوزان ثابت، علق عليها: «عملية ديسك بسيطة، الحمد لله».