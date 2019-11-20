الإمارات تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو

المصدر: باريس - وام

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة فوزا مستحقا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).

جاء هذا الإعلان بعد الكشف عن نتائج التصويت التي جرت في المؤتمر العام الأربعين لمنظمة اليونيسكو في العاصمة الفرنسية باريس لتصبح المرة الرابعة التي تفوز بها دولة الإمارات بعضوية أحد الأجهزة الرئيسية الثلاثة لمنظمة اليونيسكو.

ترأس وفد دولة الإمارات خلال المؤتمر وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، التي التقت عددا من كبار المسؤولين، من بينهم رئيسة المنظمة أودري أزولاي، وعدد من رؤساء وفود الدول الأعضاء.

وشكرت الكعبي الدول الأعضاء في المؤتمر العام لليونيسكو لتصويتها لصالح دولة الإمارات لتصبح عضوا في المجلس التنفيذي لليونيسكو، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تقودها الإمارات في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية، موضحة أن الإمارات تمتلك خارطة طريق واضحة وطموحة ستعمل على تحقيقها من خلال تعزيز قنوات التواصل مع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونيسكو.

وقالت نورة الكعبي: "لطالما آمنت دولة الإمارات حتى قبل انضمامنا لعضوية منظمة اليونيسكو في مطلع سبعينيات القرن الماضي بأن التعليم والثقافة والعلوم يمكن أن تصنع فرصا جديدة للأجيال القادمة. وعلى مر السنين توسعت هذه الرؤية لتعبر الحدود وتصبح جهدا عالميا ملموسا بنتائج مثمرة قادها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والذي دائما ما كان يؤكد حاجة عالمنا لمزيد من التعاون على نطاق أوسع حيث نتبادل الأفكار مع شركائنا، لتحقيق مبادرات جديدة ذات أهداف سامية".

وأضافت الكعبي: "سنعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتفعيل الحوار العالمي مع شركائنا وتحويل الأفكار إلى مبادرات جديدة تخدم المجتمع الإبداعي والثقافي في جميع دول العالم. لقد عكس فوزنا بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة الإمارات وسط المجتمع الدولي والتي عملت على تأسيسها منذ عقود، واليوم توجت بمكانة تليق بجهودها وما تحظى به من تقدير واحترام على الساحة الثقافية العالمية".

وأشارت نورة الكعبي إلى أن دولة الإمارات تؤمن بقيم منظمة اليونسكو حيث تتماشى طموحاتنا بشكل وثيق مع المبادئ الأساسية لليونسكو والتي تؤكد أنه يمكن تحقيق السلام من خلال الثقافة مع بناء مجتمع ذي فكر وأخلاق، كما تؤمن دولة الإمارات بقيمة الثقافة والعلوم وقدرتها على تمكين المجتمعات ومساعدتها على الازدهار.

وترتبط دولة الإمارات بسجل تاريخي حافل من التعاون الوثيق مع اليونسكو عبر مبادرات وبرامج ترعاها الدولة بإشراف المنظمة فقد تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة السادسة على قائمة أكبر الدول المانحة لمنظمة اليونيسكو بالإضافة إلى مبادراتها في مجال التعليم والثقافة والعلوم.

ومن بين أبرز مشاريعها في مجال التعليم، إنشاء صندوق حمدان بن راشد آل مكتوم لدعم اليونسكو في عام 2013 لدعم المبادرات والمشاريع التعليمية، وتبلغ قيمته نحو 2.2 مليون دولار أمريكي واستفادت منه حتى اليوم أكثر من سبعين دولة حول العالم.

وفي المجال الثقافي، قدمت دولة الإمارات دعمها لمشروع اليونسكو "إحياء روح الموصل" بمساهمة قدرها 50.4 مليون دولار أمريكي على 5 سنوات، ويعد هذا المشروع حاليا من أضخم مشاريع استعادة التراث الإنساني في المنطقة، ويتضمن عملية إعادة بناء مسجد النوري ومئذنة الحدباء، وكنيسة الساعة، وكنيسة الطاهرة، ومتحف يضم مساحات تعليمية ومجتمعية.

وفي مجال التعليم، تقدم دولة الإمارات الدعم والتمويل لـ 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس اليونيسكو وذلك من بين العديد من المشاريع المحلية والإقليمية والعالمية الأخرى التي تقودها الدولة تحت مظلة منظمة اليونيسكو لبناء جسور التواصل مع الحضارات والثقافات وحفظ وصون التراث الإنساني العالمي، وتلبية الكثير من الاحتياجات الإنسانية في مجال العلوم والثقافة والتعليم والتي لا يسع المجال لذكرها كلها.

وكانت دولة الإمارات قد ترشحت لعضوية منظمة اليونيسكو في 20 أبريل من عام 1972، وذلك بعد عام واحد من تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971.

وعلى مدار السنين الماضي، شاركت الدولة بدور فاعل في برامج المنظمة، وقدمت الدعم والتمويل للعديد من أنشطتها، بالإضافة إلى إطلاق برامج تابعة للمنظمة على أراضي الدولة لصالح كل شعوب العالم.

وفي عام 2018، تم تصنيف دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة كبار المانحين لمنظمة اليونيسكو وهي حاليا عضو في ست لجان تابعة لليونسكو كما تمتلك مواقع مدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، بالإضافة إلى مساهمتها في إنشاء أكثر من 120 مدرسة تابعة لليونيسكو حول العالم، فضلاُ عن استضافتها للعدد من المراكز التابعة للمنظمة داخل الدولة، وذلك من بين العديد من المبادرات الأخرى.

ويتكون المجلس التنفيذي لليونيسكو من 58 دولة، يتم اختيارها في انتخابات تجرى خلال المؤتمر العام للمنظمة والذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة، ووضع الخطوط الإرشادية لسياساتها واستراتيجيتها.

ويقوم المجلس بإعداد أجندة المنظمة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر العام والتحاور بخصوص برامجها وتقدير ميزانيتها، والتي ترفعها رئيسة اليونيسكو إلى المؤتمر العام مشفوعة بالتوصيات. كما يقوم المجلس التنفيذي أيضا بانتخاب رئيس اليونيسكو.