أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها تصريف الأعمال

المصدر: الكويت - وكالات

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، استقالة الحكومة التي تقدم بها في وقت سابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، باستمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور، لحين تشكيل أخرى جديدة.

وفي وقت سابق أمس، قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت، لتتم إعادة ترتيب العمل الوزاري.

وجاء إعلان استقالة الوزراء، على لسان ‏رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، أمس.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قال في وقت سابق، إن «احتمال استقالة الحكومة وارد جداً».

واعتبر الغانم أن المشكلة تكمن في «عدم التجانس في الفريق الحكومي»، مضيفاً أنه نقل وجهة نظر عدد من النواب بوجود حاجة إلى فريق حكومي متجانس، إلى أمير البلاد.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الأمة أنه «لا توجد نية لحل المجلس في الوقت الحالي».

وجاءت تصريحات الغانم بعد يومين من استجوابين لوزراء في الحكومة، انتهى الأول باستقالة وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ‏وتقديم طلب لطرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الصباح.