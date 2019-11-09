«بلبل» يهدّد بفيضانات في بنغلاديش والهند

المصدر: دكا - د.ب.أ

أصدرت بنغلاديش تحذيراً لجميع الموانئ البحرية، في الوقت الذي تترقب فيه وصول إعصار قادم من خليج البنغال صوب سواحلها الجنوبية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إن الإعصار «بلبل» تصاحبه رياح تبلغ سرعتها ما بين 66 و88 كيلومتراً في ال‏‏ساعة.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية سلطات الموانئ بالبقاء في حالة تأهب، وبعودة قوارب الصيد في الخليج إلى الساحل والبقاء في أماكن آمنية.

وجاء في تقرير لشركة «أكيو ويذر» الإعلامية الأميركية لخدمات الأرصاد الجوية، أن الإعصار «بلبل»، قد تحول إلى عاصفة إعصارية، ويهدّد بحدوث فيضانات في شمال الهند وبنغلاديش.