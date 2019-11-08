الملك سلمان يجري مباحثات مع مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية

المصدر: الرياض - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جينا هاسبل.

وحسب وكالة الأنباء السعودية «واس» تم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، من الجانب السعودي وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، كما حضر الاستقبال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جون أبي زيد.