منظمة التحرير تدعم رؤية عباس لإجراء الانتخابات العامة

المصدر: رام الله - وكالات

أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، عن دعمها لرؤية الرئيس محمود عباس، لإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية بالتتابع.

وأبرزت اللجنة عقب اجتماع تشاوري لأعضائها في مدينة رام الله، دعمها لتوجهات عباس لإجراء الانتخابات العامة على أساس التمثيل النسبي الكامل طبقاً لقانون الانتخابات رقم واحد للعام 2007.

وأكدت أهمية الانتخابات «لإعادة تجديد النظام السياسي الفلسطيني، والعودة للشعب ولصناديق الاقتراع لتحديد خياراته، وإرساء العلاقات الوطنية الداخلية، على أسس ديمقراطية صحيحة، وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها».

وذكرت أنه سيتم مواصلة الحوار مع لجنة الانتخابات المركزية، والتشاور مع القوى كافة، وتهيئة المناخ والأجواء لإجراء الانتخابات، وضمان نزاهتها وشفافيتها واحترام نتائجها، وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 11 فلسطينياً، بينهم أسرى محررون من مدينة طولكرم شمال الضفة.