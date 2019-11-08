القضاء اللبناني يباشر التحقيق مع مسؤولين في قضايا فساد

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

باشر القضاء اللبناني، أمس، التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين، حول قضايا فساد، بينهم رئيس سابق للوزراء، بحسب مصدر رسمي، وذلك على خلفية الاحتجاجات المطلبية.

وادعى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، على المدير العام للجمارك بدري الضاهر، بجرم «هدر المال العام». وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال «كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة، منذ عام 1990».

واستمع النائب العام المالي، أمس، إلى إفادة رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، طوال ثلاث ساعات، في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار، عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وادعى النائب العام المالي على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت، عمر قدوحة «بجرم اختلاس أموال عامة، وقبول رشى». وأطلقت ملاحقات قضائية أخرى في إطار الفساد، بحقّ رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، وبحق الوزير السابق فايز شكر.