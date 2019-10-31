عون يدعو لتشكيل حكومة «كفاءة وخبرة» ويتعهد بالتخلص من الطائفية

المصدر: بيروت - أ ف ب

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات «كفاءة وخبرة» مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث مع إصرار المتظاهرين على حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية.

وقال عون في كلمة متلفزة في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة «يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات».

وأضاف أن «لبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها».

وأشار عون إلى أن المتظاهرين «تمكنوا من إيصال صوتهم المنادي بمكافحة الفساد وإقامة دولة مدنية حديثة، تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة».

وتعهد عون ببذل كل الجهود لـ«إقامة الدولة المدنية العصرية، والتخلص من براثن الطائفية».

وقال: «يبقى إيماني بضرورة الانتقال من النظام الطائفي السائد إلى الدولة المدنية العصرية، حيث الانتماء الأول هو للوطن وليس لزعماء الطوائف».

كما تعهد بالمضي قدما لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن لبنان «في خضم أزمة مفصلية لكن الخروج منها ليس بالمستحيل».

وبعد انتهاء كلمة عون، هتف عشرات المتظاهرين في وسط بيروت «كلهم يعني كلهم» في إشارة إلى كافة الطبقة السياسية الحاكمة كافة.

وتوجهوا إلى عون بالقول «إرحل يعني إرحل، عهدك تسبب بالجوع» و«الشعب يريد إسقاط النظام».

وبعد نهار هادئ نسبياً باستثناء بعض محاولات قطع الطرق التي منعها الجيش، اجتاح آلاف المتظاهرين مساء الشوارع مجدداً في مناطق عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً.