مقتل 6 متظاهرين.. وطلبة العــراق يحتلون الشوارع رغم تهديدات الحــكومة

المصدر: عواصم - وكالات

نزل آلاف الطلاب إلى الشارع، أمس، في مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد، مروراً بالديوانية والناصرية، وهتفوا «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام»، وغير آبهين بتحذيرات السلطات، وقتل ستة متظاهرين في العاصمة بغداد، وفيما أصيب أكثر من 100 آخرين في رابع أيام الاحتجاجات التي يشهدها العراق للمطالبة بإسقاط الحكومة، أعلنت السلطات العراقية حظر التجول في بغداد من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وفي بغداد، انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات، غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ «إجراءات عقابية شديدة» إذا تم، وفي وقت لاحق قتل ستة متظاهرون، فيما أوضح مسؤولون عراقيون أن القتلى سقطوا خلال اشتباكات مع قوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص والغاز المسيل للدموع من أجل تفريقهم.

وأظهرت فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من المتظاهرين وقد اخترقت القنابل المعدنية التي تطلقها القوات الأمنية جماجمهم.

وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في العاصمة بغداد من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بعد فرض محافظة كربلاء حظراً للتجول بدءاً من الساعة السادسة من مساء أمس إلى صباح اليوم، حتى إشعار آخر. وأعلن المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، أمس، الإضراب العام في عموم مدارس العراق لمدة أربعة أيام تضامناً مع المتظاهرين.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان.

وذكرت النقابة أن الإضراب يأتي «إكراماً لدماء شهداء التظاهرات»، وحذرت من أن «القادم سيكون أكثر صرامة في حال عدم تحقيق مطالب المتظاهرين».

كانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت، الليلة الماضية، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت 74 قتيلاً وأكثر من 3600 جريح.

وكان وزير التعليم العالي قصي السهيل دعا إلى «إبعاد الجامعات» عن الاحتجاجات.

وفي الديوانية الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى جنوب بغداد، قرّر الأساتذة والطلاب في كل الجامعات الحكومية والخاصة «اعتصاماً لمدة 10 أيام حتى سقوط النظام».

والتحقت نقابات مهن مختلفة، بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين، بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.

ودعت نقابة المحامين، أمس، جميع الأعضاء إلى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لأربعة أيام، فيما أكدت استمرار اللجان والفرق المشكلة من قبل النقابة للدفاع عن المتظاهرين السلميين المعتقلين للاستمرار بمهامها.

ومن الهتافات التي أطلقت أيضاً، أمس، في بغداد «إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة». وشهدت مدن الحلة والسماوة والنجف تظاهرات طلابية مماثلة.

وخلال الاحتجاجات التي ارتدى بعضها طابعاً عنيفاً، هوجمت مقار أحزاب ومجموعات مؤيدة لإيران، وأطلقت هتافات مناهضة لإيران. وفي مدينة الناصرية جنوب بغداد، خرج الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات مماثلة. وكذلك في مدينة الكوت، حيث شاركت الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات في الاعتصام الذي أقيم في وسط المدينة.

وخرج آلاف الطلبة إلى الشارع في البصرة التي شهدت احتجاجات دامية مماثلة في صيف عام 2018، للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة التي تحمل الاسم نفسه. وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك المطلبي مطلع أكتوبر الحالي، انضم أمس طلاب من مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد والمتاخمة لإيران، إلى الاحتجاجات التي تجمهرت عند مبنى مجلس المحافظة الذي استقال اثنان من أعضائه تضامناً مع المحتجين.

وتعتبر هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في التاريخ العراقي الحديث. بدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين. ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، دون مشاركة الأحزاب الحالية.

وخاطب الصدر المتنفذ، الذي تواليه أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي، في تغريدة على «تويتر» أمس، رئيس الوزراء قائلاً: «على عادل عبدالمهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة». كما طالب بأن تتخذ خلال تلك المدة كل الإجراءات الضرورية لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية الأميركية جميع الأطراف في العراق إلى «رفض دوامة العنف»، وقالت إنها «تراقب عن كثب الوضع في العراق».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مورجان أورتيغوس، في بيان: «تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء الإغلاق القسري لوسائل الإعلام والضغط لفرض الرقابة على التقارير المُعَدة عن الاحتجاجات، إذ إن حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الديمقراطي».

وأضاف: «نؤيد الحق الأساسي في حرية التعبير الممنوح دستورياً لجميع المؤسسات الإعلامية، وحق الصحافيين في ممارسة مهنتهم في أمان». وأعربت الخارجية الأميركية في بيانها عن مواصلة دعمها للحكومة العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته.