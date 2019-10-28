إدارة ترامب ألقت بجثة البغدادي في البحر

المصدر: متابعات -سمير سعيد

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية، ليلة السبت، جرى دفنها في البحر.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبرايان، كشف في وقت سابق اليوم، عن تساؤلات بشأن جثة البغدادي، بعد مقتله، حيث قال في تصريحات لقناة "إن بي سي" الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتعامل مع جثة زعيم البغدادي بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأضاف أوبراين: "إنه سيتم التخلص من جثة الإرهابي رقم واحد، بطريقة مناسبة"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق اسم "كايلا مولر" على عملية القضاء على البغدادي، وهي مواطنة أميركية قتلت على أيدي عناصر "داعش"عام 2015.