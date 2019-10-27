تظاهرات «إسقاط الحكومة» تتواصل بالعراق.. وسقوط ضحايا جدد في الاحتجاجات

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

قتل ستة أشخاص، أمس، وأصيب العشرات، في تجدد الاحتجاجات بالعراق، واحتشد متظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة مجدداً بإسقاط الحكومة، واستخدمت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها ستتعامل بحزم وقوة مع قاتلي المتظاهرين، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.

وتفصيلاً، قتل ستة أشخاص، أمس، في تجدد الاحتجاجات بالعراق، بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد وفق حصيلة رسمية، وثلاثة أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في الناصرية جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية بأن مقتل الأشخاص الثلاثة في المدينة، جاء خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل مسؤول أمني، وإضرام النار فيه.

واحتشد متظاهرون، وأحضر عشرات المتظاهرين أغطية للنوم، وانتشر مئات آخرون في ساحة التحرير، المركز الرئيس للاحتجاجات في وسط بغداد عند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية، وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة، وسن دستور جديد، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أمس، أنه زار المتظاهرين في ساحة التحرير، خلال الليل.

وأدت تظاهرات، أول من أمس، إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً، معظمهم في جنوب البلاد، بينهم من قضى احتراقاً بالنيران أو بالرصاص، خلال عمليات اقتحام مقار فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي.

وحاولت قوات الأمن، أمس، صد المتظاهرين، الذين احتشدوا في ساحة التحرير، وعند جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، عبر إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. إلى ذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أنها ستتعامل مع قاتلي المتظاهرين بحزم وقوة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب. وقالت القيادة، في بيان لها، إنه «في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تظاهرات، للمطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور العراقي، فقد استغل البعض هذه التظاهرات، وعمل على قتل المواطنين، وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، دون أي واعز من ضمير». وأضافت القيادة: «قواتنا الأمنية بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب»، واعتبرت أن «هذه التصرفات غير القانونية جريمة، يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل».

• قوات الأمن تحاول تفريق متظاهرين في ساحة التحرير بقنابل الغاز.