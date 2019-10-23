السعودية: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرا للخارجية

المصدر: الرياض - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا للخارجية، بدلا من إبراهيم العساف.

كما تم تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وجاء أيضا في الأمر الملكي إعفاء وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وعين بدلا منه صالح بن ناصر بن العلي الجاسر.

ويعين أيضا عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.

ويعين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

كذلك يعين عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

كما تم تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن العزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة .