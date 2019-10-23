مباحثات أمنية ودفاعية بين السعودية وأميركا

المصدر: الرياض - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه، أمس، وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبحث اللقاء عدداً من القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وكان نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، استقبل، أول من أمس، وزير الدفاع الأميركي خلال زيارته إلى الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأميركية، وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.