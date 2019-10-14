«الشعب يريد».. أول تعليق لـ«قيس سعيد» بعد فوزه برئاسة تونس

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن المرشح الرئاسي قيس سعيد فوزه بالانتخابات الرئاسة التونسية حسب نتائج استطلاعات مؤكدا أن تونس شهدت نجاح «ثورة في إطار الشرعية الدستورية».

وقال سعيد وفي جواره زوجته في أول كلمة له بعد إعلان فوزه في مؤتمر صحافي بفندق مطل على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة «شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله. هي ثورة بمفهوم جديد في إطار الدستور مع التمسك بالشرعية الدستورية».

وتابع سعيد «ثورة لم يعهدها الفلاسفة وعلماء الاجتماع والسياسة. أبهرتم العالم بتنظيمكم التلقائي. ليطمئن الجميع أني سأحمل الرسالة والأمانة بكل صدق وإخلاص».

وأضاف رئيس تونس الجديد الذي استقطب الشباب والطبقة المثقفة «اليوم نحاول أن نبني قدراتنا، تونس جديدة التي صاح الشعب في ديسمبر 2010 'الشعب يريد' واليوم ها أنتم تحققون ما تريدون».

وشكر قيس سعيّد، الشباب الذي «فتح صفحة جديدة في التاريخ». وقال سعيّد (61 عاما) «أشكر الشباب الذي فتح صفحة جديدة في التاريخ».

وتابع بصوته الجهوري «سأحمل الأمانة...الشعب يريد»، وهو الشعار الذي رفعه التونسيون خلال الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي في العام 2011.

كما بعث سعيد برسالة طمأنة للخارج في كلمته فيما يرتبط بالتزاماتها الدولية مع شركائها.

وقال سعيد «الدولة ستستمر بقوانينها وبتعهداتها الدولية. الدولة ليست أشخاص وليطمئن الكثيرون أننا نعي ما نقول لأننا نعرف ما حجم المسؤولية وما معنى الدولة».

واحتفل الآلاف من أنصار سعيد أستاذ القانون الدستوري المتقاعد، في الشارع الرئيس بوسط العاصمة تونس بعد فترة وجيزة من إعلان النتائج التقديرية للدور الثاني، حيث كشف استطلاعان على الأقل عن فوز كبير لسعيد بنسبة تراوحت بين 72 و77 بالمئة من مجموع الأصوات ضد منافسه رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع مساء الأحد.

وستكون أولى مهام الرئيس المقبل تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي.

وكانت الانتخابات التشريعية أسفرت عن فوز حركة النهضة الإسلامية بأغلبية غير مريحة بـ52 مقعدا، في مقابل 38 مقعدا لحزب «قلب تونس» الذي حل ثانيا.