اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على «تكثيف المناقشات» حول «بريكست» خلال الأيام المقبلة

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على «تكثيف المفاوضات» بينهما على مدار الأيام المقبلة، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية في بيان، بعدما أطلع مفاوض الاتحاد الأوروبي المعني بخروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، ميشال بارنييه، الدول الأعضاء عن نتائج محادثاته مع نظيره البريطاني.

وجاء في البيان: «موقف الاتحاد الأوروبي لايزال ثابتاً»، مشيراً إلى الاتفاق يجب أن يحتوي على «حل تنفيذي قانوني» يضمن تجنب وجود حدود مشددة على شبه الجزيرة الأيرلندية، وفي الوقت نفسه يحمي اقتصاد الجزيرة واتفاق سلام الجمعة العظيمة والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

جاءت هذه التصريحات بعد تحول مفاجئ في الأحداث خلال اجتماع جرى الخميس بين رئيس الوزراء، البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأيرلندي ليو فارداكار.