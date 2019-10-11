السودان: نعمات عبدالله رئيساً للقضاء وتاج السر الحبر نائباً عاماً

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن في الخرطوم رسمياً، أمس، تعيين كل من القاضية نعمات عبدالله محمد خير، رئيسة للقضاء في السودان، وتاج السر علي الحبر، في منصب النائب العام.

وبذلك تعد نعمات خير المولودة في عام 1957 أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان الحديث.

وقال الناطق الرسمي للمجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، إن نعمات خير حصلت على المنصب لكونها الأكفأ من بين الشخصيات المقترحة لتولي منصب رئيس القضاء.

واعتمد المجلس السيادي اسمي رئيس القضاء والنائب العام.

وبحسب تعميم صادر عن المجلس السيادي، فقد تم الاتفاق على الأسماء التي رفعتها قوى الحرية والتغيير حول المنصبين، باختيار قاضي المحكمة العليا نعمات محمد عبدالله رئيساً للقضاء، وتاج السر علي الحبر نائباً عاماً للسودان.

وكان مجلسا السيادة والوزراء اعتمدا في اجتماعهما المشترك، الوثيقة الدستورية المعدلة التي تتيح لمجلس السيادة التعيين.