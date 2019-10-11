تونس: القروي ينفي القيام «بأي توافق» لإطلاق سراحه

المصدر: تونس - أ.ف.ب

نفى المرشح الرئاسي في تونس نبيل القروي، أمس، القيام «بأي توافق» مقابل خروجه من السجن، وذلك في أول تصريح صحافي له منذ خروجه من السجن، الأربعاء الماضي.

وقال القروي، الذي تم توقيفه بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي للصحافيين «بالأمس، أخرجني القضاء، ولم أقم بأي توافق مع أي طرف، لا النهضة، ولا الحكومة، ولا يوسف الشاهد».

وأطلق القضاء، الأربعاء، سراح القروي الذي تم توقيفه منذ 23 أغسطس الماضي، قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسية.

وتابع القروي (56 عاماً) في كلمته من أمام مقر حملته الانتخابية بالعاصمة «نشكر القضاء.. تونس لديها قضاة شرفاء. رغم الضغط السياسي أعطوا لكل ذي حق حقه».

ورفض القضاء مراراً مطالب الإفراج عنه، ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية التي تولتها زوجته بالوكالة.

وتوجه القروي بالشكر «إلى الشعب التونسي، لثقته، على الرغم من التشويه» الذي لحق به قائلاً «سننتصر» في الرئاسة.

ونال القروي في الدورة الرئاسية الأولى 15.4%، بينما حل منافسه أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد أولاً بحصوله على 18.4% من الأصوات.

وأضاف القروي «كنت أتمنى تأخير الانتخابات، لكي يستطيع الشعب أن يرى حملة انتخابية، ولكن في يومين سيكون الأمر صعباً».