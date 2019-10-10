بالصور.. موجة نزوح سورية هربا من العدوان التركي

المصدر: بيروت - أ ف ب

شهدت مدن شمال سورية موجة نزوح جديدة إثر العدوان التركي الذي أثار موجة استياء وغضب عربي وعالمي غير مسبوقة تنديدا بالعملية العسكرية غير المشروعة التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء تركزت في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.

ويتوجه النازحون وفق المرصد باتجاه مدينة الحسكة وريفها.

وشوهد عشرات المدنيين من نساء ورجال وأطفال في سيارات وشاحنات صغيرة يفرون باتجاه الحسكة.

وحذرت 14 منظمة إنسانية وإغاثية في بيان مشترك الخميس من حدوث أزمة إنسانية جديدة في شمال شرق سورية، حيث يعيش 1,7 مليون شخص وفق الأمم المتحدة.

ونبّهت المنظمات، وبينها «كاير» ومرسي كور وأوكسفام ولجنة الإنقاذ الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين، من أن «ما يقدر بـ450 ألف شخص، يقيمون في عمق خمسة كيلومترات عند الحدود السورية التركية، في خطر ما لم تمارس كل الأطراف أقصى درجات ضبط النفس وتعطي الأولوية لحماية المدنيين».

وأبدت خشيتها من أن يؤدي تصاعد وتيرة العنف إلى وقف تقديم المساعدات الإنسانية للعدد الأكبر من المدنيين.

وحذّرت منظمة إنقاذ الطفل «سيف ذي تشيلدرن» في بيان منفصل من «كارثة إنسانية وشيكة»، مشيرة إلى المخاطر التي يواجهها الأطفال في عداد موجات النازحين الأخيرة.