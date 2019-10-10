تونس: الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

المصدر: تونس - وكالات

قرر القضاء التونسي، أمس، إطلاق سراح المرشح للرئاسة نبيل القروي، حسبما أفاد محاميه كمال بن مسعود.

وأكد بن مسعود أن «محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام»، الذي أوقف القروي بموجبه أواخر أغسطس الفائت.

وأعلن مصدر من الحملة الانتخابية للقروي إطلاق سراحه، أمس، في قرار صادر من محكمة التعقيب.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن تلقيها «مخالفات خطيرة» أثناء الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد الأحد الماضي، نافية أن يكون هناك «تزوير» خلال عملية التصويت.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أنيس الجربوعي، أن مجلس الهيئة نظر في 1592 مخالفة انتخابية خلال التصويت لاختيار أعضاء البرلمان.

وذكر الجربوعي في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية أن من بين المخالفات 238 مخالفة مصنفة «خطيرة’»، وتتعلق بخرق الصمت الانتخابي والإعلان السياسي.

وأوضح أنه تمت إحالة 223 تجاوزاً على النيابة العامة، تتعلق بحالات عنف واعتداء قام بها أنصار بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية.

وذكر أن الهيئة تلقت تقريراً من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تضمن مخالفات عدة لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، وسيتم تحديد مدى تأثيرها على توجيه إرادة الناخبين.

وأشار إلى أن المخالفات الخطيرة التي من شأنها إسقاط قوائم انتخابية، تتعلق بقوائم حققت فوزاً في الانتخابات التشريعية.