الحريري يزور الإمارات الأحد

المصدر: أبوظبي - وام

يبدأ دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم السادس من أكتوبر الجاري تستمر يومين يلتقي خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي - اللبناني الذي يعقد في أبوظبي يوم الاثنين المقبل بحضور وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري و عدد من الوزراء و كبار المسؤولين بالدولة.

و يرأس الحريري وفدا لبنانيا رفيع المستوى يضم 6 وزراء إلى جانب حاكم مصرف لبنان و 50 شخصية مصرفية و اقتصادية للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تبادل الخبرات و فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية عدة.