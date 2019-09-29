ترامب أبلغ موسكو عدم اكتراثه بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزير خارجية روسيا، وسفيرها لدى بلاده، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016، وفق ما أفادت صحيفة «واشنطن بوست».

وأدلى ترامب بهذه التعليقات، التي لم تُذكر سابقاً خلال الاجتماع في مايو 2017، بالمكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلق بتنظيم «داعش».

وذكرت الصحيفة أن ترامب قال لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والسفير سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل بلادهما في الانتخابات، نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين سابقين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، آنذاك، جيمس كومي، وقال الرئيس للمسؤولين الروس إن إقالة كومي أزاحت عنه «ضغوطًا شديدة». وأثارت تعليقات ترامب قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع، ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

ويأتي تقرير «واشنطن بوست» بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين ترامب والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأفاد الشخص الذي سرّب تفاصيل المكالمة، بأنه تم حفظ نصّها في نظام خاص بالمعلومات السرية للغاية.

وجاء في نص المكالمة المسرب أن ترامب حضّ زيلينسكي على التحقيق بشأن نجل جو بايدن، خصمه الديمقراطي الأبرز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

ولم يتضح ما إذا كان تم حفظ الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل لقاء ترامب مع المسؤولين الروس، في النظام ذاته، لكن صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت، أول من أمس، بأن البيت الأبيض وضع بشكل منفصل نصوص محادثات لترامب تتضمن موضوعات حساسة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في ذات النظام المخصص للملفات البالغة السرية، وبدأ البيت الأبيض ذلك عقب تسريبات على غرار حديث ترامب في المكتب البيضاوي مع لافروف وكيسلياك.

وخضعت علاقة ترامب بروسيا إلى تدقيق مكثف منذ وصول ترامب إلى السلطة، وسبق أن أشاد الرئيس الأميركي بنظيره الروسي، وبدا متقبلاً لنفي الأخير نتائج تحقيقات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا تدخلت في انتخابات 2016 لمصلحة ترامب، ووثّقت الاستخبارات الأميركية، وتحقيق قاده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق روبرت مولر، جهوداً روسية لمساعدة ترامب، والإضرار بمنافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في انتخابات 2016 الرئاسية.