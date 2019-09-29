الإمارات تقدم 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم إسهامات مالية قيمتها 15 مليون دولار، سيتم تخصيصها لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في إطار التزام الدولة بمواصلة دعمها للهيئة.

جاء هذا الإعلان على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي هذا التعهد الجديد في إطار تعزيز الشراكة مع هيئة المرأة، حيث ترتبط دولة الإمارات بعلاقات استراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ نشأتها في عام 2010، وقدمت ما يقارب 26 مليون دولار لميزانيتها الأساسية، بهدف دعم الهيئة على الاضطلاع بمهامها وتنفيذ استراتيجيتها في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.