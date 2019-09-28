محمد بن زايد يؤكد حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع العراق

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، ونائب الرئيس محسن الحكيم. وتم خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، بحث التطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم الجانبين، وبشكل خاص التحديات التي تواجه المنطقة العربية وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية العراق، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.